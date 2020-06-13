Купить ленты 3M для гриндера

Заказ товара на сайте www.grinderstz.com происходит по следующему алгоритму:

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1) Выбираете нужный Вам товар и добавляете его в корзину.

2) Оплачиваете онлайн или офлайн товар который выбрали.

3) Предоставляете данные для транспортной компании.

4) Получаете товар в транспортной компании (доставку до адреса можно заказать).

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Мы делаем станки "Левша" для Ваших мастерских!

В нашем интернет магазине можно купить товары наших партнёров.

Рады сотрудничеству! Гриндеры для работы руками всех размеров, покупайте онлайн.

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Полное наименование организации ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПОЗДЕЕВ ПЕТР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ

Юридический адрес организации 141017, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Г МЫТИЩИ, УЛ ГОРЬКОГО, 15

ИНН 502913246650

ОГРН 313502919000042

Расчетный счет 40802810400000373877

БанкАО "ТИНЬКОФФ БАНК"

Юридический адрес банка Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1

Корр.счет банка 30101810145250000974

ИНН банка 7710140679

БИК банка 044525974

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Гриндеры "Левша" можно купить по безналичному расчету.

Ждём Ваши заявки!

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