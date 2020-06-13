М.О., г. Мытищи,
ул. 3-я Новая, д. 21
Купить ленты 3M для гриндера
Заказ товара на сайте www.grinderstz.com происходит по следующему алгоритму:
1) Выбираете нужный Вам товар и добавляете его в корзину.
2) Оплачиваете онлайн или офлайн товар который выбрали.
3) Предоставляете данные для транспортной компании.
4) Получаете товар в транспортной компании (доставку до адреса можно заказать).
Мы делаем станки "Левша" для Ваших мастерских!
В нашем интернет магазине можно купить товары наших партнёров.
Рады сотрудничеству! Гриндеры для работы руками всех размеров, покупайте онлайн.
Полное наименование организации ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ ПОЗДЕЕВ ПЕТР ВЯЧЕСЛАВОВИЧ
Юридический адрес организации 141017, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛ, Г МЫТИЩИ, УЛ ГОРЬКОГО, 15
ИНН 502913246650
ОГРН 313502919000042
Расчетный счет 40802810400000373877
БанкАО "ТИНЬКОФФ БАНК"
Юридический адрес банка Москва, 123060, 1-й Волоколамский проезд, д. 10, стр. 1
Корр.счет банка 30101810145250000974
ИНН банка 7710140679
БИК банка 044525974
Гриндеры "Левша" можно купить по безналичному расчету.
Ждём Ваши заявки!